◇第80回毎日甲子園ボウル立命大38―14関学大（2025年12月14日阪神甲子園球場）立命大のDB今田甚太郎主将は両肩脱臼をおして、最後までフィールドに立った。第3Qには流れを変えるインターセプト。「うれしすぎて、何を言っていいか分からない」と声のトーンを上げた。強烈なリーダーシップでチームを率いた昨年の山崎大央主将と違い、細やかな気配りとコミュニケーションでまとめるリーダー。決戦2日前のミーティングで