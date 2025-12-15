今季限りでDeNA監督を退任した三浦大輔氏が「再登板」を報告した。今オフ結成した草野球チーム「リーゼントスターズ」について「プレーイングマネジャーに就任しました。年内に最初の1試合をやりたいです」と発表。声優の森川智之らが仲間で「まずは野球を楽しみたい。原点に返ります」と続けた。球団内での来季ポストについては「オファーは受けています。まだ決まっていません」と話すにとどめた。