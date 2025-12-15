きょう（15日）未明、宇都宮市の交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突。軽乗用車の70代くらいの女性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。きょう午前0時、宇都宮市一条で、近くに住む人から「事故で複数の負傷者が出ています」と110番通報がありました。警察によりますと、国道119号の交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突。軽乗用車を運転していた70代くらいの女性が病院に運ばれ、治療を受けていますが、意識不明の重体