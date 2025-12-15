DeNA・石上が「神盗塁」に磨きをかける考えを明かした。自己最多73試合に出場した2年目の今季。10月12日の巨人とのCSファーストS第2戦では、5―6の延長11回2死から二盗を決めて逆転サヨナラ勝利を呼んだ。「あのときは“少しビビッた”という感じ。来年は強い気持ちを持ちたい」。三浦前監督、林と参加した横浜市内のトークショーでも印象に残る一戦に挙げ「間違えば暴走でも、しっかり考えて“行くときは行く”の気持ちを持