◇J3・JFL入れ替え戦第2戦滋賀1―1沼津（2025年12月14日愛鷹広域公園多目的競技場）滋賀からJクラブが誕生する。JFL（日本フットボールリーグ）2位のレイラック滋賀がJ3最下位の沼津を2戦合計4―3で破り、来季のJ3昇格を決めた。引き分け以上で昇格が決まるアウェーでの第2戦は1―1のドロー決着。23年から3年計画で本格強化を進め、チーム発足から20年目に悲願を成就させた。全国でJクラブ経験のある都道府県は43に増え