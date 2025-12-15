◇明治安田J2昇格プレーオフ決勝宮崎4―0FC大阪（2025年12月14日Axisバードスタジアム）FC大阪は今季ワースト4失点で、初のJ2昇格の野望は粉々に砕け散った。藪田監督は「宮崎さんに圧力や気持ちの部分で上回られたのが一番の敗因。次へ、とは言いにくい。ただ、FC大阪の歴史を変えるきっかけが、きょうの試合だったと言えるような試合にしたい」と声を振り絞った。PO準決勝・金沢戦を含めて本拠地の花園ラグビー場を使