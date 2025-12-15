◇第80回毎日甲子園ボウル立命大38―14関学大（2025年12月14日阪神甲子園球場）立命大のRB漆原が魅せた。試合が始まり最初のファーストダウンを奪った直後、タックルにきた相手守備陣に八艘（はっそう）飛び。元小結・舞の海と見まがう身のこなしでチームの士気を盛り上げた。「プレーで目立って貢献するつもりでした」QB竹田の先制TDパスへつなげ、直後のシリーズでは自陣から47ヤードラン。試合の流れを呼び込んだ。