巨人の大勢が、カブス・今永とのファーストコンタクトを披露した。22年の侍ジャパン代表合宿で初対面。今永から親睦を深めるため「人狼ゲーム」に誘われて「すみません。僕、大丈夫です。寝ます」と断ったという。6歳年上の今永は「初対面ではあったんですけど一応先輩だったので…。凄く気まずかったことを覚えてます」と昔話に花を咲かせた。