神戸は14日、ミヒャエル・スキッベ氏（60）の新監督就任を正式発表した。三木谷浩史会長が自らのSNSで「WelcometoVissel」と“フライング”発表。その後にクラブからも正式に発表され、スキッベ氏は「大変光栄、そしてうれしく思っています。再び日本一のチームを目指しましょう」などとコメントした。今季まで4年間広島を指揮し、2度のルヴァン杯制覇。4位以下は一度もなく、常に上位争いに導いた。