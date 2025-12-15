女優の尾碕真花（25）が14日、都内で写真集「わー！！！」（東京ニュース通信社）の発売記念イベントを行った。撮影は韓国で実施。「なるべくタイトルに意味を持たせたくない」と、タイトルは普段の口癖から取ったという。初日の夜に酒を飲むカットも掲載されており、お気に入りの一枚。普段はビール党。最近は韓国のテラビールにハマっている。「ウイスキーが全く飲めなくて、ハイボールも飲めない。ハイボールは太りにくい