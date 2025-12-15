プロ・リーグ 25/26の第18節 ゲンクとウェステルローの試合が、12月15日03:15にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクはロビン・ミリソラ（MF）、ヤルネ・ストウカース（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、グリフィン・ヨウ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属