今季限りでロッテを退団した石川歩投手（37）がオランダへ移籍することが決まった。同国の最上位リーグ「ホーフトクラッセ」に所属するオーステルハウト・ツインズが球団公式SNSで獲得を発表した。石川は中部大から東京ガスを経て13年ドラフト1位でロッテに入団し、在籍12年で通算79勝66敗、防御率3・49。17年にはWBC日本代表にも選出された。今季は1軍登板がなかったが、現役続行の意思は強く、球団からのコーチ就任の打診