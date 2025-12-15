◇ラグビー全国大学選手3回戦京産大40―36慶大（2025年12月14日花園ラグビー場）各地で4試合が行われ、京産大は慶大を40―36で下し、5大会連続の8強入りを決めた。激しい点の取り合いで、3点を追う後半40分に途中出場のLO一柳尚斗（3年＝兵庫工）が“逆転サヨナラトライ”。激戦に終止符を打った。20日の準々決勝で東海大と対戦する。関学大は福岡工大を53―21で圧倒し、2大会ぶりの8強入り。帝京大、早大も準々決勝へ駒