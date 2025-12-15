◇第80回毎日甲子園ボウル立命大38―14関学大（2025年12月14日阪神甲子園球場）関西学生リーグで、しのぎを削るライバルの激突はリーグ戦で敗れている立命大が雪辱した。関学大はキッキングで序盤に出た2つのミスが痛かった。まず試合開始のキックオフ。地面にバウンドさせ、リターナーの前にいる選手に捕らせるスクイブキックを狙った。これが最前列の選手に当たって捕球され、いきなり敵陣49ヤードの好位置を与えた。