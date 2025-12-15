ロッテの高野脩がドジャース・佐々木と7日に参加した石川県珠洲市での野球教室を振り返り「被災地の支援につながるのなら、今後も積極的に行きたい」と意欲的な姿勢を示した。千葉テレビ「MARINESSTUDIOマリスタ新春SP！」（1月5日、後9・55）の公開収録後に報道陣に対応。当日は佐々木に誘われて現地に赴き、野球教室とは知らなかったという。「宿ではメジャーの裏話みたいな話も聞けた。楽しい時間でした」と笑った。