■ラクスル 1,526円(+300円、+24.5％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。ラクスル [東証Ｐ]がストップ高。同社は11日の取引終了後、MBO（経営陣が参加する買収）の一環としてゴールドマン・サックス・グループ と組み、株式取得を目的に設立したR1（東京都港区）がTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は1株1710円で、非公開化を目的とする。ラクスルの株価はTOB価格にサヤ寄