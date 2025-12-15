先発転向の巨人・泉が球種改良を明かした。新たに取り組んでいるカットボールだけでなく「スライダーも遅いので、速いやつと、ツーシームもカウント用と決め球用と。1個の球種を2分割するような増やし方を」と思い描いた。自主トレも投げる量を増やし、キャッチボール中も試しているという。ジャイアンツタウンスタジアムで同学年の森田とトークショーに出演。「2人でローテーションに入れたら」と闘志を燃やした。