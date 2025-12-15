北海道内は急速に発達している低気圧が北海道を通過している影響で、きょうは大荒れの天気になっています。きのう午後から本格的に雪が降り始めた帯広市です。除雪車が作業に追われていました。暴風雪と大雪の警報が出ている釧路市は大荒れで視界がきかない状態に。道内はきょう急速に発達した低気圧が通過する影響で、きょう午後6時までの24時間降雪量は多いところでオホーツク海側で80センチなどと予想されています。風や