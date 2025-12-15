札幌市内でおととい国のアイヌ政策を検討する会議が開かれ、黄川田アイヌ施策担当大臣はアイヌ施策推進法の法改正はしない考えを示しました。札幌市内で開かれたアイヌ政策推進会議には黄川田アイヌ施策担当大臣のほか、道内の関連団体の代表らが出席しました。2019年に施行されたアイヌ施策推進法は施行5年後に必要に応じて見直すと規定されていて、内閣府の検討結果について意見が交わされました。（黄川田アイヌ施策担当相）「