俳優の黒川想矢（16）が14日、都内で2026年カレンダーのお渡し会を開いた。東京・池袋のサンシャイン水族館などで撮影。ファンと直接触れ合うイベントは初めてで「ちょっと緊張しています」と照れ笑い。事務所の先輩の舘ひろし（75）にも渡し、「“いいね”と言ってもらえました」と明かした。実写邦画の歴代興収記録を更新中の「国宝」には、主人公・喜久雄（吉沢亮）の少年期役で出演。「物凄い作品に出させていただいたと