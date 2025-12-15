千歳市できのう、平屋建ての住宅が燃える火事があり、男性1人が死亡しました。警察はこの住宅に住む60代の男性とみて身元の確認を進めています。火事があったのは千歳市信濃3丁目の平屋建ての住宅です。きのう午後7時50分ごろ、近所の住民から「近くの家が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、建物から男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、この住宅に住む60代の男性と連絡