舞踊家で俳優の田中泯（80）が14日、都内の神社で日本・台湾・米国合作映画「黒の牛」（監督蔦哲一朗、来年1月23日公開）のトークイベントに出席した。牛にゆかりのある神社で、境内で場踊りを披露。映画で共演した牛の「ふくよ」とも再会し「撮影が終わったら食べられるはずだったけれど、東北に行って農耕をやって子供も2頭産んだ。めっちゃ幸せなヤツ」とうれしそうに話した。台湾を代表する主演俳優のリー・カンション（57