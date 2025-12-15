◇ザ・レジェンド・ダービーYOUICHIROKAKITANI〜ラスト・マジック〜大阪ピンク4―3大阪ブルー（2025年12月14日ヨドコウ桜スタジアム）元日本代表でC大阪、徳島、名古屋などでプレーした柿谷曜一朗氏（35）が14日、ヨドコウ桜スタジアムで“大阪ダービー”をコンセプトにした引退試合を行った。G大阪勢が中心の「大阪ブルー」では本田圭佑が先制ゴールを決めれば、C大阪勢を中心とした「大阪ピンク」は、柿谷氏が決勝点