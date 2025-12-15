公益財団法人「野球殿堂博物館」（文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、企画展「野球報道写真展2025」を来年2月1日まで開催する。東京写真記者協会との共催で、スポーツニッポン新聞社を含めた各社のカメラマンが撮影した、今季の野球シーンを彩った写真約70点が展示されている。写真はプロ野球だけでなくアマ野球、大リーグなども展示。また、会場では「ベストショットオブザイヤー」を決定するファン投票も実施。過去