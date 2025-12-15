ヤクルトの石山が守護神返り咲きを誓った。13年目の今季は開幕から安定した投球を続けながら7月に左内腹斜筋痛で離脱。42試合で3勝3敗14セーブ、防御率2・21で終えた。新人王の荘司や17セーブの星らが抑え役に名乗りを上げていることに「負けないように。負けず嫌いなので」と言い切った。都内でトークショーに参加し、共演したOBの宮本慎也氏からは「あまりチームのことは考えず、自分のためにやることがチームのためにな