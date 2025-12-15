◇第80回毎日甲子園ボウル立命大38―14関学大（2025年12月14日阪神甲子園球場）（星野秀学生ラス闘悔いなし/）関学大のQB星野秀（4年）は胸を張った。一昨年の甲子園ボウルMVPは学生最後の試合でインターセプトを3度喫した。それでも「4年間で一番楽しい試合ができた。太吾に託せました」。2学年下の弟、QB星野太の成長を確認できた。最終学年にしてエースQBを弟に譲っても、夕食の席では練習などで気づいたことを伝え続