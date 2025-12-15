ノルディックスキーW杯ジャンプに出場した二階堂蓮＝14日、クリンゲンタール（ゲッティ＝共同）【クリンゲンタール（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは14日、ドイツのクリンゲンタールで男子個人第9戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が141メートル、135メートルの合計262.1点で2位に入り、今季2度目の表彰台に立った。小林陵侑（チームROY）は142メートル、1