サムスンの次期フラッグシップ最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」は、一部地域で自前チップ「Exynos」を搭載すると噂されていました。 ↑Galaxy S26 Ultraのスナドラ搭載はほぼ確実に。 しかし最近、米連邦通信委員会（FCC）の認証データベースから見つかった資料により、すべての国や地域でクアルコム製Snapdragon 8 Elite Gen 5が搭載される可能性が高まりました。 認証文書にはSM-S948B、SM-S948B/DS、SM-S948U、SM-S94