阪神の岩崎優投手（３４）、坂本誠志郎捕手（３２）、石井大智投手（２８）が１４日、兵庫県宝塚市の阪神競馬場で、Ｇ１・阪神ジュベナイルフィリーズ（ＪＦ）の表彰式プレゼンターを務めた。マウンドでは表情を崩すことのない岩崎だが、競馬の結果にも「表情は変わらないです」とポーカーフェースを告白。ホームでのナイターの日は練習後の休憩中に、重賞レースの時間帯と重なることが多く、石井は岩崎の様子を「ロッカーで『