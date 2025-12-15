「スピードスケート・ショートトラック・全日本選手権」（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねて行われた。女子１０００メートルでは、長森遥南（はるな、２３）＝アンリ・シャルパンティエ＝が１分３４秒７３８で制し、１３日の５００メートル、１５００メートルに続いて１８年ぶりの３冠を達成。残り２枠だった五輪代表に滑り込んだ。日本スケート連盟は五輪の男子４人、女子５人の