「アメフト・甲子園ボウル、立命大３８−１４関学大」（１４日、甲子園球場）立命大（関西２位）が関学大（関西１位）との史上初の関西勢対決を３８−１４で制し、２年連続１０度目の優勝を飾った。立命大の連覇は２００２〜０４年の３年連続優勝以来。関学大の２年ぶりＶ奪回はならなかった。第１Ｑに２本のＴＤを許して立命大に主導権を握られた。常に追いかける展開となり、得点してもすぐにＴＤを奪い返された。大村和輝