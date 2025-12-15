抽選突破で出走した4番人気ギャラボーグは道中、中団より少し後ろを追走。直線はインを突いて伸びたが、届かず2着に敗れた。川田は「勝ち馬が強かったです。背中の感触通り素質のある走りを見せてくれました。来年が楽しみ」と手応えを口にする。杉山晴師は「初めてのマイルでも、ある程度流れに乗り、対応していた。賞金を加算できたし、来年のクラシックを目指したい」と語った。