「アメフト・甲子園ボウル、立命大３８−１４関学大」（１４日、甲子園球場）立命大（関西２位）が関学大（関西１位）との史上初の関西勢対決を３８−１４で制し、２年連続１０度目の優勝を飾った。立命大の連覇は２００２〜０４年の３年連続優勝以来。第１ＱにエースＱＢ竹田剛（４年）のＴＤパスで先制。終始、優位に試合を進め、２年ぶりのＶ奪回を目指した関学大を寄せ付けなかった。５ＴＤの攻撃陣を引っ張った竹田が甲子