6番人気タイセイボーグは17番枠からスタートを決め、好位をキープ。直線は勝ち馬に迫る勢いを見せたが、ゴール前で力尽き3着に敗れた。西村淳は「本当にいい状態でした。弾んでいるような感じ。関係者がいい状態に持ってきてくれた。いい結果を出せずに申し訳ない」と悔しさをにじませた。松下師は「外枠でしたが、よく頑張ってくれた」と健闘を称え、来春の反撃を期待した。