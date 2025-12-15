▼4着スウィートハピネス（高杉）中1週でも気持ちの部分は我慢できていた。前の馬に切れ負けしたけど、走る馬です。▼6着アルバンヌ（坂井）返し馬までうまく来ていたが、走る方に気持ちを持っていけなかった。▼7着ショウナンカリス（池添）折り合いを気にしていたが、馬の後ろに入ってからはいいリズムで走れた。思ったよりはじけなかったのは現状では1F長いのかも。▼8着マーゴットラヴミー（武豊）イレ込みはまだマシ