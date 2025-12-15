「ラグビー・全国大学選手権・３回戦、京産大４０−３６慶大」（１４日、花園ラグビー場）３回戦４試合が行われ、京産大（関西２位）は慶大（関東対抗戦５位）に４０−３６で競り勝ち、準々決勝に進んだ。前回準優勝の早大（関東対抗戦３位）は関東学院大（関東リーグ戦３位）に８５−７で大勝。５連覇を目指す帝京大（関東対抗戦４位）は東洋大（関東リーグ戦２位）に２９−１４で逆転勝ちした。関学大（関西３位）は福岡工大