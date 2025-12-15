▼2着ヤマニンチェルキ（岩田望）大外枠に3歳でこの重量。それなりに競馬はできたが、大外枠が痛かった。▼3着エコロアゼル（森秀師）スタートは頑張って出てくれたが、結果的にハイペースに巻き込まれた。▼4着ガビーズシスター（吉田隼）去年の勝ち馬だし勝ちに行く競馬。軽い馬に内をすくわれたが、勝った馬は勢いが全然違った。▼5着ニットウバジル（吉田豊）1200メートルの方が折り合いはつきやすい。直線で手前を替