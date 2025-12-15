阪神4R・新馬戦（芝1400メートル）は、中団待機テイエムスティール（牝＝高橋一、父リアルスティール）が直線で外から鋭い脚を発揮し、鮮やかに差し切った。田山は「勝ちっぷりの通り、能力がありますね。いい内容で勝ち切れました。操縦性が高いので距離はもう少しあっても良さそう」と称えた。高橋一師は「ムキにならず落ち着いて走れていた。調教から期待していたし、楽しみないい馬」と将来性を高く評価した。次走は未定