「柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が１４日、大阪市のヨドコウ桜スタジアムで行われた引退試合にフル出場し、決勝ゴールを含む２得点１アシストをマークして現役生活に別れを告げた。大阪ダービーを意識した豪華メンバーで行われ、柿谷氏の要望で真剣勝負となり、柿谷氏がプレーしたＣ大阪にゆかりのあるメンバーで構成された大阪ピンクが４−３