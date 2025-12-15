阪神5R・新馬戦（芝2000メートルは、）単勝1.3倍の断然人気ページターナー（牡＝中内田、父エピファネイア）がゴール前の追い比べを制し、初陣Vを飾った。川田は「いろんな条件を考慮し、向正面から隊列を動かせる形をつくりました」と振り返る。道中は後方2番手で運び、最後は首差だったが、着差以上の力量を感じさせた。母は米G1勝ち馬で、23年セレクトセールで2億6000万円（税抜き）の高額で取引された逸材。「これからの