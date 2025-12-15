Ｊ１神戸は１４日、今季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ氏（６０）が来季の新監督に就任すると発表した。ドイツ出身のスキッベ氏は同国代表コーチやギリシャ代表監督などを歴任し、２０２２年から広島の監督を務めた。４年間で２度のＹＢＣルヴァン・カップ制覇に導き、リーグ戦でも常に上位争いを演じるなど実績を残した名将は、神戸を通じ「再び、日本一のチームを目指しましょう」とコメントした。史上２クラブ目の