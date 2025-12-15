阪神のドラフト4位・早瀬（神村学園）は、藤川監督の直接指導を熱望した。「藤川監督も同じピッチャー。いろいろ教えていただきたいこともありますし、将来的に藤川監督みたいなピッチャーになりたいと思います」最速151キロを誇る本格派右腕は、2軍の練習施設などを見学し、「1軍で投げられるように技術も上げていきたい」と早くも目を輝かせた。