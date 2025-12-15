阪神・今朝丸が、今季限りで引退した前中日の中田翔氏からバットを贈られたのは少し知られた話だ。ずっと気になっていた。ともに甲子園のスター選手という共通点があるものの、接点が見当たらない。なぜ渡したのか。先日、中田氏に会う機会があり、尋ねた。「あの試合、彼は打たれていたにもかかわらず、自分に真っすぐ勝負をしてくれた。その男気というか、俺は何かを感じるところがあった。10個も20個も年齢が自分より下だけ