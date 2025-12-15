足に覚えがある選手なら憧れて当然だ。ドラフト3位・岡城（筑波大）は甲子園歴史館で、球団OB・赤星憲広氏（本紙評論家）の展示コーナーで記念撮影を行った。「赤星さんの盗塁を凄く参考にしたい。一つの目標として頑張っていきたい」昨冬の大学日本代表候補合宿で最速タイムとなる5秒82をマークし、高い身体能力を買われて猛虎から指名を受けた。ただし、走力と盗塁が簡単に結び付くほどプロは甘い世界ではないと認識する。