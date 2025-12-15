阪神のドラフト5位・能登（オイシックス）は、SGL尼崎の施設の充実ぶりに驚がくした。「他の球団の室内練習場を借りて練習をさせてもらったことがあり、それに比べても全然規模が違う。そこでできるのはありがたい」イースタン・リーグに所属した同チームで今季、最多勝、最優秀防御率、勝率第1位の3冠を獲得した右腕。12球団随一の施設で飛躍に向けて鍛えることを心待ちにした。