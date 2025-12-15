阪神・森下翔太外野手（25）が14日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の7800万円から約2・7倍増の年俸2億1000万円でサインした（金額は推定）。4年目での年俸2億円到達は16年藤浪（現DeNA）の1億7000万円を上回り、球団史上最速となった。【一問一答】――スーツがおしゃれ。こだわりは。「こだわりか…。派手すぎず普通すぎず。スーツをパッと見たときに“これかな”と思って。直感です」――年俸が2億