“メモ魔”ならぬ“あいさつ魔”になれ――。阪神・岩崎がルーキーに心得を説いた。「あいさつをしっかりした方がいい。会う人、会う人に。“あの人にしたっけな”と思っても、もう一回して、最初は。最初の印象が悪くならないように」。先輩とのコミュニケーションが円滑に進むように助言した。13年ドラフト6位入団からリリーフ投手として確固たる地位を築いた左腕は、「最初のうちは順位が上の方がチャンスは多くもらえると思