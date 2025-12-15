阪神・及川は来年1月も例年通り静岡で岩崎との合同自主トレに参加すると明かした。今季は両リーグ最多の66試合に登板。さらなる貢献に向け、「たくさん投げた年のオフシーズンの過ごし方とか聞きたいです。変えた方がいいのか、そのままの方がいいのか、とか」と話した。同じ66試合に登板した17年から今年まで9年連続で40試合以上に登板している先輩左腕から、長く活躍する秘けつを吸収する。