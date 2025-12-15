阪神は14日、来季のスローガンが「熱覇」に決まったと発表した。2リーグ制以降で球団初となる「連覇」と、「情熱」を掛け合わせた。ロゴのデザインは、燃えさかる炎と虎の目を表現した。報道陣から言葉を伝え聞いた森下は、サウナで熱い風を送る「熱波」と勘違いし「暖かい風？」と第一声。「違うわ、熱いパワー？」と続けた後に、報道陣から漢字を聞いて決意を込めた。「連覇は、チーム内で凄く意識して取り組む部分なので