オーストラリアのシドニーのビーチで14日、銃撃事件が発生し、これまでに少なくとも16人が死亡しました。容疑者2人のうち1人も警察に撃たれて死亡したということです。事件発生時にドローンで撮影された映像では、黒い服を着た実行犯の男が銃をかまえ、しゃがんだり立ち上がったりしている様子が映っていました。警察によりますと、シドニーの有名観光地、ボンダイ・ビーチで14日、男らが銃を乱射し、これまでに16人が死亡し、警察